Chi è di scena? Lo spettacolo

Sabato 28 marzo 2026 al Teatro Comunale di Laterina si terrà lo spettacolo “Chi è di scena?”, una rappresentazione che mette in scena una compagnia teatrale pronta al debutto. Tra momenti di tensione, sogni di successo e situazioni divertenti, lo spettacolo è diretto da Riccardo Vannelli e coinvolge attori e attrici nel raccontare il dietro le quinte del mondo teatrale.

“CHI È DI SCENA?”: IL TEATRO CHE RACCONTA SE STESSO TRA IRONIA E VERITÀSabato 28 marzo 2026 al Teatro Comunale LaterinaUna compagnia teatrale sull’orlo del debutto, tra sogni di successo, fragilità umane e irresistibili momenti comici: questo è “Chi è di scena?”, regia di Riccardo Vannelli e prodotto da Dritto e Rovescio, in scena sabato 28 marzo alle ore 21:15 presso il Teatro Comunale Laterina.Liberamente ispirato a una brillante commedia inglese, lo spettacolo è stato completamente riscritto e riadattato, trovando una nuova identità in un contesto contemporaneo e locale. Il risultato è una messa in scena vivace e originale, capace di mantenere intatta la forza comica e il ritmo incalzante del testo di partenza, ma con uno sguardo autentico e profondamente personale. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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