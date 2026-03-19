Che arma! Rohan Dennis si esalta per la nuova auto | 3 anni fa uccise la moglie investendola

Un post pubblicato da Rohan Dennis, ex ciclista australiano, ha suscitato reazioni di sdegno e polemiche. Dopo tre anni dall’incidente in cui ha investito e causato la morte della moglie, Melissa Hoskins, Dennis è tornato sui social. La sua espressione di entusiasmo per una nuova auto ha attirato l’attenzione, generando commenti negativi e reazioni forti da parte degli utenti.

Un post di Rohan Dennis ha scatenato rabbia e polemiche. L'ex ciclista australiano è tornato sui social a distanza di 3 anni, da quando ha investito e ucciso sua moglie Melissa Hoskins. E lo ha fatto nel peggior modo possibile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Tutto quello che riguarda Rohan Dennis

Argomenti discussi: Il post dell’ex ciclista olimpico è stato definito profondamente offensivo dopo la morte della moglie.

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