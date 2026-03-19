ChatGPT viene spesso utilizzato come supporto psicologico, grazie alla sua capacità di ascoltare e rispondere senza giudizio. Tuttavia, esperti e professionisti sottolineano che, nonostante la sua immediatezza, l'intelligenza artificiale non può sostituire un terapeuta umano. La tecnologia può fornire risposte, ma non ha la capacità di leggere emozioni complesse o di offrire un vero sostegno emotivo.

Accessibile, economica, disponibile a tutte le ore e senza il fastidio di doversi aprire con un essere umano. L'intelligenza artificiale come supporto psicologico ha tutte le caratteristiche per sedurre chi ha bisogno di aiuto ma non vuole — o non può — rivolgersi a un professionista. Il 22% degli adulti americani, secondo un sondaggio, la usa già per scopi terapeutici, tra chatbot conversazionali, app per il monitoraggio dell'umore ed esercizi autogestiti. E un rapporto pubblicato su JAMA Network Open stima che il 13% dei giovani americani ricorra all'AI per consigli sulla salute mentale: oltre 5 milioni di persone. Il problema è che quella stessa comodità porta con sé rischi che non sempre sono visibili. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - ChatGPT come psicologo? Ecco perché è meglio di no

Articoli correlati

Dire grazie a ChatGPT è costato milioni di dollari in energia: ecco perché succedeQuante volte ti è capitato di concludere una conversazione con ChatGPT scrivendo un cortese grazie o di iniziare una richiesta con un educato per...

Murashkovskyi, argento alle Paralimpiadi con l’Intelligenza Artificiale: “ChatGPT mio psicologo e medico”Maksym Murashkovskyi, atleta ucraino che ha conquistato la medaglia d'argento alle paralimpiadi di Milano Cortina, ha svelato un retroscena clamoroso...

Chatgpt como psicólogo: un peligro!

Contenuti e approfondimenti su ChatGPT come psicologo Ecco perché è...

Argomenti discussi: Si allena con ChatGPT e vince l'argento alle Paralimpiadi: il segreto dell'atleta che ha hackerato il podio.

La banalità di ChatGPT: ecco come gli utenti usano il programma di intelligenza artificiale più diffuso al mondoBasato sulle chat di 1,5 milioni di persone con il chatbot, risalenti al periodo tra maggio 2024 e giugno 2025, lo studio ha scoperto che gli utenti sono composti prevalentemente da donne e giovani: ... tpi.it

ChatGPT, la scienza diventa un banco di prova e rivela quali sono i suoi limiti più grandiUno studio della Washington State University mette alla prova ChatGPT tra vero e falso: i risultati sollevano dubbi su accuratezza e coerenza. Scopri di più. libero.it