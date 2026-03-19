Champions League l’Inter resta ultima ad averla alzata | record negativo per il calcio italiano!
L’Inter è l’ultima squadra italiana ad aver vinto la Champions League, mantenendo un record negativo per il calcio italiano. Recentemente, l’uscita dell’Atalanta dalla competizione ha reso ufficiale questo primato, aumentando l’astinenza del calcio del nostro paese da successi europei di questa portata. La situazione si presenta come un dato fermo, senza interpretazioni o analisi ulteriori.
Inter News 24 Champions League, aumenta l’astinenza per il calcio italiano. Con l’uscita dell’Atalanta diventa ufficiale il record negativo. Ieri sera è uscita ufficialmente anche l’ultima italiana presente in Champions League, si tratta dell’Atalanta di Raffaele Palladino. Praticamente già sicura dell’eliminazione dopo l’1-6 dell’andata. Quindi tra le top 8 d’Europa non c’è nessuna squadra di Serie A. L’unica squadra italiana ad aver vinto la Champions League resta l’Inter il 22 maggio del 2010 con la fantastica doppietta di Diego Milito a Madrid contro il Bayern Monaco. Da lì solamente 4 finali (Juventus 2015, 2017 e Inter 2023, 2025) senza alcuna vittoria. 🔗 Leggi su Internews24.com
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