Champions League l' Atalanta travolta ancora dal Bayern

Da liberoquotidiano.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Atalanta perde anche il secondo incontro contro il Bayern Monaco negli ottavi di Champions League, risultando sconfitta e eliminata dalla competizione. La partita si conclude con il Bayern che domina sul campo, confermando così la vittoria complessiva. La squadra bergamasca non riesce a invertire il risultato accumulato nella partita di andata.

L’Atalanta viene travolta dal Bayern Monaco anche nel ritorno degli ottavi di Champions ed è fuori dalla competizione. I bavaresi, già vittoriosi all’andata a Bergamo per 6-1, si impongono per 4-1 all’Allianz Arena e accedono ai quarti, dove affronteranno il Real Madrid. Grande protagonista del match Kane, che sigla il vantaggio su rigore (25?) e poi il raddoppio (54?). Nella ripresa Karl firma il tris (56?) e Diaz completa il poker (70?). Nel finale la Dea accorcia le distanze con Samardzic (86?). . 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

champions league l atalanta travolta ancora dal bayern
© Liberoquotidiano.it - Champions League, l'Atalanta travolta ancora dal Bayern

Articoli correlati

Champions League, Atalanta travolta ancora dal Bayern: 4-1 e bavaresi ai quartiL’Atalanta viene travolta dal Bayern Monaco anche nel ritorno degli ottavi di Champions ed è fuori dalla competizione.

Risultati Champions League LIVE: Atalanta travolta dal Bayern, Tottenham a picco con l’Atleticodi Redazione JuventusNews24Risultati Champions League: gli aggiornamenti su tutte le altre partite della competizione in programma e il percorso...

GOL DI ATALANTA BAYERN 1-6: DEA TRAVOLTA IN CASA DAI BAVARESI

Video GOL DI ATALANTA BAYERN 1-6: DEA TRAVOLTA IN CASA DAI BAVARESI

Aggiornamenti e notizie su Champions League

Temi più discussi: Champions League, disfatta per l'Atalanta: 1-6 contro il Bayern Monaco; Anteprima di Bayern München - Atalanta, ritorno ottavi di Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e interviste; I sogni esistono e vogliamo giocarcela: l’Atalanta sfida la corazzata Bayern | Dove vedere l’ottavo di Champions; Champions: il Bayern non fa sconti all'Atalanta e vince 4-1 a Monaco.

Bayern Monaco-Atalanta: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Champions LeagueLa Dea di Raffaele Palladino fa visita ai bavaresi di Vincent Kompany nel ritorno degli ottavi di finale. All’Allianz Arena si riparte dall’1-6 dell’andata a Bergamo ... tuttosport.com

L’Atalanta chiude l’avventura in Champions League. Il Liverpool rimonta, il Barcellona avanzaL'Atalanta ha salutato definitivamente la Champions League: dopo la sconfitta per 6-1 rimediata nell'andata degli ottavi di finale, la Dea ha perso per ... oasport.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.