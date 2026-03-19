L’Atalanta perde anche il secondo incontro contro il Bayern Monaco negli ottavi di Champions League, risultando sconfitta e eliminata dalla competizione. La partita si conclude con il Bayern che domina sul campo, confermando così la vittoria complessiva. La squadra bergamasca non riesce a invertire il risultato accumulato nella partita di andata.

L’Atalanta viene travolta dal Bayern Monaco anche nel ritorno degli ottavi di Champions ed è fuori dalla competizione. I bavaresi, già vittoriosi all’andata a Bergamo per 6-1, si impongono per 4-1 all’Allianz Arena e accedono ai quarti, dove affronteranno il Real Madrid. Grande protagonista del match Kane, che sigla il vantaggio su rigore (25?) e poi il raddoppio (54?). Nella ripresa Karl firma il tris (56?) e Diaz completa il poker (70?). Nel finale la Dea accorcia le distanze con Samardzic (86?). . 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Champions League, l'Atalanta travolta ancora dal Bayern

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