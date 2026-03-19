Champions League i risultati degli ottavi | rimonta del Liverpool Avanti Barca e Bayern

Nella serata di martedì, all’Anfield si è vista una rimonta del Liverpool contro il Galatasaray, con i Reds che hanno vinto 4-0 dopo aver perso 1-0 all’andata. La partita ha visto il club inglese superare la fase degli ottavi di finale della Champions League, mentre il Barcellona e il Bayern Monaco sono passati senza problemi.

Milano, 18 marzo 2026 – Ad Anfield si consuma l'unica rimonta della serata: il Liverpool ribalta l’1-0 dell’andata travolgendo il Galatasaray 4-0. I Reds prendono subito il controllo della gara, imponendo ritmo e pressione, mentre i turchi faticano a reagire e devono anche fare i conti con una serata complicata sul piano fisico. Osimhen è costretto a uscire all’intervallo per un problema al braccio; nella ripresa tocca a Lang, entrato da poco, lasciare il campo in barella dopo un violento impatto con i cartelloni pubblicitari che gli provoca un profondo taglio alla mano. In un clima sempre più difficile per gli ospiti, dopo aver subito la rete di Szoboszlai nel primo tempo, il Liverpool dilaga e chiude il discorso qualificazione nel secondo tempo con i gol di Ekitike, Gravenberch e Salah, al cinquantesimo gol in Champions in carriera. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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