Champions League Atalanta eliminata | super Barcellona e Liverpool addio italiane

Nella notte europea, l’Atalanta si è detta addio alla Champions League dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco. La serata ha visto invece avanzare il Barcellona e il Liverpool, mentre le squadre italiane sono state eliminate. La competizione prosegue con le squadre qualificate, lasciando l’Italia fuori dalla fase successiva.

È una serata triste per il calcio italiano in Europa: l’Atalanta è stata eliminata dal Bayern Monaco in Champions League. Bene Barcellona, Liverpool e Atletico La rimonta era praticamente impossibile e non è arrivata. L’Atalanta ha perso anche al ritorno a Monaco di Baviera dopo il pesantissimo risultato dell’andata ed è stata sconfitta con il risultato di 4-1 in Germania dopo l’ennesima prestazione dominante da parte degli uomini di Kompany. Al 25esimo ad aprire le marcature è il solito Kane, stavolta su calcio di rigore. L’inglese trova la doppietta al 54esimo. Poco dopo, il risultato comincia ad aumentare nelle proporzioni grazie alle reti di Karl e Luis Diaz. 🔗 Leggi su Sportface.it

Articoli correlati

Risultati Champions League LIVE: Atalanta eliminata, avanti Atletico, Barcellona e Liverpooldi Redazione JuventusNews24Risultati Champions League: gli aggiornamenti su tutte le altre partite della competizione in programma e il percorso...

Champions League, una gioia e un addio: Atalanta agli ottavi, Juventus eliminata ai supplementariSerata dalle emozioni opposte per le italiane in Europa: la Dea ribalta il Dortmund e vola avanti, la Juve sfiora l’impresa contro il Galatasaray ma...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Champions League

Temi più discussi: Atalanta presa a pallate dal Bayern Monaco: l'addio alla Champions League è una figuraccia; Champions League, Bayern-Atalanta 4-1: tedeschi scatenati anche al ritorno, Dea eliminata; Atalanta, è goleada anche in Baviera! Il Bayern la elimina con un 4-1; Champions League, gli undici di Bayern Monaco-Atalanta.

Champions League – Atalanta massacro anche al ritorno: 4-1 Bayern Monaco, Dea eliminataNiente folle impresa per l'Atalanta. Dopo la batosta subita nell'andata la Dea perde ancora contro il Bayern Monaco ... ilnapolionline.com

Bayern Monaco-Atalanta 4-1: video, gol e highlightsIl Bayern Monaco cala il poker nella gara di ritorno in casa ed elimina l'Atalanta dalla Champions, regalandosi il Real Madrid ai quarti. Il rigore di Kane rompe l'equilibrio nel primo tempo, poi l'at ... sport.sky.it

Finisce oggi ufficialmente la Champions League delle squadre italiane Tantissimi gol subiti dai playoff in poi, il Napoli fuori addirittura nella League Phase. Dall'Atalanta unico sussulto fino ai playoff, poi la partita ìmpari contro il Bayern Monaco Di chi è la fig - facebook.com facebook

Champions League: #Conegliano alla Final Four nonostante il ko con lo Zeren x.com