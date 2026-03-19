Nella Champions donne, l’Scandicci si è qualificata alle Final Four dopo aver superato il Fenerbahçe al golden set. La squadra di Gaspari e Antropova, che aveva vinto 3-0 all’andata, ha perso 3-1 in Turchia. Il parziale decisivo si è concluso 15-13 a favore dell’Scandicci, garantendo il passaggio del turno.

Missione compiuta. Scandicci conquista la seconda Final Four di Champions League (1-3 con parziali 30-32 25-19 13-25 25-27 e poi il golden set vinto 15-13) consecutiva della sua storia e il 2 maggio di nuovo a Istanbul affronterà l’Eczacibasi in semifinale. Ma quanta fatica, quante emozioni e tensione per la squadra di Gaspari che partiva da un comodo 3-0 realizzato in casa e ha dovuto ricorrere al golden set per aver la meglio del Fenerbahçe di Marcello Abbondanza e Alessia Orro. Montagne russe per Antropova e compagne. Ed è proprio Kate a trascinare la Savino del Bene con una prestazione monstre, senza la Ognjenovic in regia ferma per infortunio e senza poter contare come le turche su una coppia da 66 punti complessivi, quelli che realizzano insieme la opposta Vargas e la schiacciatrice russa Fedorotseva. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Champions donne, Scandicci alle Final Four: Fenerbahçe piegato al golden set

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