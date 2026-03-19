Conegliano si è qualificata alle Final Four di Champions League dopo aver perso al tie-break contro Ankara, ma mantenendo comunque il passaggio del turno. La squadra italiana ha vinto i primi due set e ha concluso la partita con un risultato che permette loro di difendere il titolo a Istanbul il 2 e 3 maggio. La gara si è giocata recentemente in trasferta.

Le campionesse in carica di Conegliano, pur sconfitte, potranno difendere ad Istanbul il 2 e 3 maggio il titolo europeo che detengono dal 2024. Per l’ottava volta su undici partecipazioni il club gialloblù è così tra i primi quattro della Champions League. La qualificazione arriva in meno di un'ora con i primi due set e i punti di Haak (12) e Zhu (9), ma ancora senza Gabi. Le ospiti si presentano al via senza Mihajlovic e Aleksic, rimaste, secondo alcune indiscrezioni, senza contratto. Fahr prende una pallonata in faccia ed esce per alcuni scambi per tamponare il copioso sangue che le esce dal naso. Nel terzo set restano in panca Wolosz e Haak e la tensione, inevitabilmente, cala. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Champions, Conegliano si prende le Final Four! Sconfitta indolore, con Ankara bastano due set

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