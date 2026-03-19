Certi smart ring sono anche meglio degli smartwatch ecco quelli da provare subito

Alcuni smart ring stanno dimostrando di offrire funzionalità superiori rispetto agli smartwatch, e sono disponibili sul mercato per essere provati subito. Questi dispositivi indossabili, scelti dagli editor di GQ Italia, vengono proposti come alternative pratiche e innovative per chi cerca tecnologia da portare sempre con sé. Quando si acquista uno di questi prodotti tramite i link di vendita, Condé Nast può ricevere una percentuale di affiliazione.