Certi smart ring sono anche meglio degli smartwatch ecco quelli da provare subito
Alcuni smart ring stanno dimostrando di offrire funzionalità superiori rispetto agli smartwatch, e sono disponibili sul mercato per essere provati subito. Questi dispositivi indossabili, scelti dagli editor di GQ Italia, vengono proposti come alternative pratiche e innovative per chi cerca tecnologia da portare sempre con sé. Quando si acquista uno di questi prodotti tramite i link di vendita, Condé Nast può ricevere una percentuale di affiliazione.
All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Negli ultimi anni la tecnologia indossabile ha compiuto enormi progressi, aprendo la strada a una nuova categoria di dispositivi: gli smart ring, o anelli intelligenti. Dopo il successo di smartwatch e fitness tracker, questi dispositivi compatti stanno rivoluzionando il modo di monitorare salute e benessere in modo discreto ed elegante. Gli smart ring integrano funzionalità avanzate come il monitoraggio del sonno, il controllo della frequenza cardiaca, il tracciamento dell’attività fisica e persino pagamenti contactless. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
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