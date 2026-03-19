Nella fase a gironi della Champions League, sei squadre inglesi partecipavano alla competizione. Dopo un singolo turno, quattro di queste sono state eliminate con risultati chiari, lasciando solo due squadre in corsa. La fase attuale vede quindi un consistente ridimensionamento delle squadre inglesi, mentre alcune continuano la loro corsa nel torneo europeo.

Poi in un solo turno quattro di loro sono state eliminate, in modo piuttosto netto; sono rimaste solo Arsenal e Liverpool Tra martedì e mercoledì si sono giocati gli ottavi di finale della Champions League maschile di calcio, in cui le migliori otto squadre della “fase campionato” hanno incontrato le vincenti degli spareggi. Agli ottavi erano arrivate sei squadre della Premier League inglese, cinque delle quali erano state tra le prime otto nella fase campionato. Quattro di loro (Tottenham, Chelsea, Manchester City e Newcastle) sono però state eliminate. Ai quarti restano quindi solo Liverpool e Arsenal, che ad aprile giocheranno rispettivamente contro Paris Saint-Germain e Sporting Lisbona. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - C’erano sei squadre inglesi in Champions League

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