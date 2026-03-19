Con quel faccino un po’ così, Tommaso Cassissa è chiamato a evocare il Vaporidis del primo film (2006), che però era in fotogenia un farabuttello doc. Tre punto zero: ovvero, siamo storditi dal vetro dei device e dal vociare dei social, proprio nello sguardo (le parole mentono, gli occhi no, dice un personaggio) su un passaggio cruciale, il quale a sua volta non è più quello, perché anche l’esame di maturità si spezza nel corso degli studi in vari passaggi, tra stage esteri, bienni, cambi di protocollo, e tutto forse è meno carico di eccezionalità, compresi i sabotaggi di scuola&cultura. Con i loro ragazzi, affiatati e impegnati a liberarsi dalla recitazione ministeriale modello Rai, Brizzi sceneggiatore e Renzoni regista saltano un fondamento del successo che li precede (a parte il flop del secondo, per lo stesso motivo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - C’era una volta "Faletti la bestia", ora Ferilli che bontà. La nuova notte prima degli esami tra stage e social

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