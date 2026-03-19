Celentano affida la difesa a Bongiorno sul caso Segatori | ‘Stop alle speculazioni sul presunto figlio’

Adriano Celentano ha affidato la difesa a Bongiorno in relazione al caso Segatori, chiedendo di fermare le speculazioni sul presunto figlio. La decisione arriva dopo che si sono diffuse voci non confermate riguardo alla sua vita privata, portando l'artista a intraprendere un’azione legale. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media, distogliendo l’attenzione dai suoi progetti artistici.

Perché Adriano Celentano ha deciso di agire legalmente?. Adriano Celentano torna al centro dell’attenzione mediatica, ma questa volta non per musica o televisione. Il Molleggiato ha deciso di passare alle vie legali dopo le dichiarazioni d i Antonio Maria Segatori, che in un’intervista al settimanale Oggi ha sostenuto di essere suo figlio. Una presa di posizione netta, affidata a un post pubblicato sui suoi canali social, firmato semplicemente “Adriano”. L’artista ha annunciato di aver dato mandato all’avvocata Giulia Bongiorno per tutelarsi “da ogni ulteriore speculazione”. Una mossa che segna un cambio di passo: dalla replica pubblica alla difesa giudiziaria. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Celentano affida la difesa a Bongiorno sul caso Segatori: ‘Stop alle speculazioni sul presunto figlio’ Articoli correlati Antonio Segatori, parla il presunto figlio segreto di Adriano CelentanoAdriano Celentano ha un figlio segreto? La notizia lanciata da Oggi ha rapidamente fatto il giro del web. Leggi anche: Adriano Celentano replica al presunto figlio segreto Antonio Segatori: “Non sono tuo padre, sono tuo nonno”