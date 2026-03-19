Dietro la morte di Attanasio si ipotizza un traffico di visti illeciti gestito da un racket che coinvolge criminali locali e internazionali. Secondo le indagini, il nostro giovane diplomatico avrebbe avuto a che fare con attività illegali legate a questo sistema di visti falsi o manipolati. Le autorità continuano le verifiche senza ancora formulare accuse definitive.

di Felice Manti – C’è un supertestimone pronto a far riaprire le indagini già archiviate, a più di cinque anni dalla morte dell’ambasciatore italiano (nella foto) falciato il 22 febbraio 2021 nella Repubblica democratica del Congo assieme al carabiniere della sua scorta Vittorio Iacovacci (30 anni) e all’autista del convoglio, Mustapha Milambo. La sua deposizione è stata riversata in una denuncia firmata da Andrea Di Giuseppe, il deputato Fdi eletto all’Estero che da anni cerca la verità su Attanasio per dare giustizia alla moglie del diplomatico italiano, assassinato a soli 44 anni, e alle figlie. Una sorta di contrappasso per una magistratura che si è arresa troppo presto, priva di pm “in carriera”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - C’è il traffico di visti illeciti dietro la morte di Attanasio

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