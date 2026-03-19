CdS – il piano dell’Inter per ricomprarlo

In queste ore, il Corriere riporta che l’Inter ha elaborato un piano per ricomprarlo. Aleksandar Stankovic, prima di partire per il Belgio, aveva inserito nella sua valigia anche la speranza di tornare a vestire la maglia nerazzurra. La notizia riguarda un calciatore coinvolto nel mercato e le sue aspirazioni di ritorno in Italia.

2026-03-19 09:29:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il Corriere: MILANO – In quella valigia piena di sogni riempita prima di partire per il Belgio, Aleksandar Stankovic aveva inserito anche la speranza di tornare a vestire il nerazzurro. L’ora della definitiva consacrazione con la maglia dell’Inter potrebbe arrivare nel prossimo mercato. L’ipotesi si sta facendo sempre più concreta. Tutti i segnali sembrano andare in questa direzione: non potrebbe essere altrimenti, considerando l’exploit con la maglia del Bruges. Scelta azzeccata, nonostante i mugugni che accompagnarono la lunga trattativa mesi fa. Piero Ausilio riuscì a trovare la quadra, superando anche qualche inevitabile momento di tensione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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