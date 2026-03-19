A Catanzaro apre domani uno sportello dedicato all’assistenza contro lo stalking e il mobbing. L'iniziativa mira a offrire supporto alle persone che vivono situazioni di violenza psicologica, creando un punto di riferimento diretto e accessibile. L'apertura è rivolta a chi necessita di aiuto e informazioni, con l’obiettivo di facilitare l’intervento e la tutela delle vittime.

La violenza psicologica e lo stalking non hanno confini, ma a Catanzaro si crea un punto di riferimento concreto ne soffre. Domani, alle ore 11, nella sede di Piazza Matteotti numero 6, prenderà vita uno sportello dedicato alla tutela delle vittime. L’iniziativa è promossa dalla Uil Calabria con la presenza della segretaria confederale Ivana Veronese. Si tratta di un’azione che mira a fornire supporto immediato, consulenza legale e assistenza pratica. Particolare attenzione sarà riservata alle donne, categoria statisticamente più esposta a queste forme di abuso. All’evento saranno presenti i vertici delle forze dell’ordine provinciali e il Prefetto di Catanzaro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Catanzaro: sportello anti-stalking e mobbing apre domani

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