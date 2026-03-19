Nella prima giornata dell'Italian Poker Challenge a Campione d'Italia, Castelluccio si distingue come leader nel torneo Day 1A, mentre Bernardi si aggiudica il Mystery Bounty. La manifestazione, alla sua terza edizione, ha visto protagonisti diversi giocatori di rilievo nel contesto del poker nazionale. La giornata si è conclusa con queste due importanti posizioni, segnando l'inizio ufficiale dell'evento.

Si è alzato il sipario sulla terza edizione dell'Italian Poker Challenge in quel di Campione d'Italia. Nel day 1A del Main Event il numero di ingressi ha sfiorato quota 500. Intanto è andato in archivio il primo torneo del lungo weekend con il successo di Luca Bernardi che si è portato a casa il Mystery Bounty Campione d'Italia torna capitale del Poker. E' iniziata ufficialmente la terza tappa dell'Italian Poker Challenge. Il giorno di schermaglie ha richiamato davvero tanti giocatori. Al termine del day 1A dell' IPC, Castelluccio comanda le operazioni mentre Berardi trionfa nel Mystery Riavvolgiamo il nastro che ci ha portato fin qui. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Castelluccio leader nel day 1A dell'IPC. Bernardi si prende il Mystery Bounty

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