A Cassino Po, Edoardo Stoppa e Juliana Moreira hanno inaugurato La Cascina delle Esperienze, un centro dedicato a laboratori e percorsi rivolti a persone fragili. La struttura si propone come un luogo da vivere, dove si combinano sostenibilità, inclusione sociale, welfare e valorizzazione del territorio in modo pratico e quotidiano. L’apertura mira a offrire opportunità concrete per le persone coinvolte.

Broni (Pavia), 19 marzo 2026 - Un luogo da vivere, più che da visitare. Uno spazio in cui sostenibilità, inclusione sociale, welfare e valorizzazione del territorio cercano una sintesi concreta e quotidiana. Nasce con queste premesse La Cascina delle Esperienze, il nuovo progetto che si inaugura oggi a Cassino Po, nel pavese, prima con una fase istituzionale (alle 16) rivolta a enti, scuole di formazione, cooperative, associazioni e partner del progetto e poi con un invito alla cittadinanza (dalle 18), che potrà visitare in anteprima gli spazi, conoscere più da vicino le attività e prenotare le esperienze proposte. “Sono fiero di quello che,... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cassino Po, Edoardo Stoppa e Juliana Moreira aprono La Cascina delle Esperienze: laboratori e percorsi per persone fragili

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