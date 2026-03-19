casoria na famiglia di 3 persone legata con lezuola da ladri entrati in casa in via fonseca durante la notte

A Casoria, in via Fonseca, una famiglia di tre persone è stata sorpresa durante la notte da ladri che sono entrati in casa. I malviventi hanno immobilizzato i membri della famiglia con le lenzuola, impedendo loro di muoversi. L'episodio si è verificato in una zona non isolata, lasciando gli abitanti sotto shock. Nessuno è rimasto ferito durante l'irruzione.

Casoria (Na), famiglia di 3 persone legata con lezuola da ladri entrati in casa durante la notte. Erano all'incirca le 3.30 di notte quando ile forze dell'ordine sono state allertate da una telefonata al numero di emergenza. A chiedere aiuto un uomo che spiegava che con la moglie e il figlio era stato aggredito in casa, in via Fonseca, mentre dormiva. Sul posto sono giunti i carabinieri della sezione Radiomobile e della stazione di Casoria. Qui hanno trovato forzata la porta d'ingresso dell'abitazione di una famiglia di tre persone, padre di 62 anni, madre di 59 e figlio di 28. La famiglia vittima dell'aggressione ha parlato di "alcune persone col volto coperto" che li avrebbero aggrediti mentre dormivano e legati con lenzuola, portando via tutto il denaro contante presente nell'abitazione. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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