Caso Delmastro l’imbarazzo dei vertici FdI Per Arianna Meloni dribbla i cronisti e parla di gogna mediatica Alfredo Mantovano | Non rispondo

Durante un evento nel Palazzo dei Congressi, Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia, ha commentato lo scoop del Fatto riguardante il caso Delmastro, definendolo una “gogna mediatica” e affermando che non ci sarebbero indagini in corso. Alfredo Mantovano ha evitato di rispondere alle domande dei cronisti, mentre Meloni ha dribblato le richieste di chiarimenti, concentrandosi sul discorso legato al referendum del 22 e 23 marzo.

“Mi sembra che non ci sia nessuna indagine su Delmastro”. Così Arianna Meloni, capo della segretaria politica di Fratelli d’Italia commenta lo scoop del Fatto arrivando al Palazzo dei Congressi per l’evento conclusivo del partito da Giorgia Meloni, in favore del Sì al referendum del 22 e 23 marzo. La sorella del presidente del Consiglio entra dall’ingresso posteriore del palazzo all’Eur e parla di “ gogna mediatica ” scortata da volontari e staff. Anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, sceglie l’ingresso posteriore. Alla domanda dei cronisti che riescono ad intercettarlo se Delamstro si debba dimettere Mantovano risponde: “La domanda è chiara la risposta non gliela do perché adesso parlerò”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Caso Delmastro, l’imbarazzo dei vertici FdI. Per Arianna Meloni dribbla i cronisti e parla di “gogna mediatica”. Alfredo Mantovano: “Non rispondo” Articoli correlati Leggi anche: Signorni, parla l'avvocato: "Avvilito dalla gogna mediatica". E spiega i motivi dell'autosospensione Leggi anche: “Eurobond? Ne abbiamo parlato per primi: li rivendichiamo. Partito della nazione? FdI”. Parla Arianna Meloni Contenuti utili per approfondire Caso Delmastro Temi più discussi: FdI, il feudo dei biellesi un intreccio politica-affari; Delmastro nel mirino del Pd per la società con legami in ambienti mafiosi, la replica del sottosegretario; Referendum. Buonguerrieri (FdI): Sinistra inventa accuse a Delmastro e tace su caso Trani; Delmastro era in società con i prestanome del clan Senese. Ristorante del mafioso, bufera sul sottosegretario Delmastro: Meloni chiede spiegazioniLa vicenda è talmente delicata che, secondo il Fatto Quotidiano, che ha svelato il caso, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni avrebbe chiamato direttamente il sottosegretario Delmastro per avere ... tg.la7.it Caso Delmastro, Conte: Dimissioni immediateIl sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, si deve assolutamente dimettere. Stiamo presentando in queste ore la richiesta di revoca della sua ... lapresse.it Referendum, la spinta di FdI a Roma (nonostante il caso Delmastro). Fabio Rampelli: «I magistrati siano al servizio del popolo» x.com Il deputato di Avs e portavoce di Europa Verde annuncia un’interpellanza al governo: “Servono ristori certi, non possiamo lasciare soli i sindaci”. E sul caso Delmastro: "Di una gravità inaudita" - facebook.com facebook