Caso Delmastro Arianna Meloni | Non c'è nessuna indagine basta gogne mediatiche
Arianna Meloni, leader di Fratelli d’Italia, ha dichiarato che al momento non esiste alcuna indagine ufficiale riguardo ai rapporti tra Delmastro e la famiglia di Mauro Caroccia, considerato prestanome di un clan mafioso. Ha anche criticato le richieste di dimissioni avanzate dalle opposizioni, sottolineando che si tratta di gogne mediatiche e che non ci sono prove concrete a supporto delle accuse.
A margine di un convegno sul referendum, la numero due di FdI, Arianna Meloni risponde alle richieste di dimissioni delle opposizioni per Delmastro, a seguito dell'inchiesta sui presunti rapporti con la famiglia di Mauro Caroccia, prestanome del clan mafioso Senese. Oggi dai giornali emerge una foto, risalente al 2023, che mostra il sottosegretario alla Giustizia assieme all'imprenditore condannato all'interno del suo ristorante. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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