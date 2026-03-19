Caso Delmastro Arianna Meloni | Non c'è nessuna indagine basta gogne mediatiche

Arianna Meloni, leader di Fratelli d’Italia, ha dichiarato che al momento non esiste alcuna indagine ufficiale riguardo ai rapporti tra Delmastro e la famiglia di Mauro Caroccia, considerato prestanome di un clan mafioso. Ha anche criticato le richieste di dimissioni avanzate dalle opposizioni, sottolineando che si tratta di gogne mediatiche e che non ci sono prove concrete a supporto delle accuse.