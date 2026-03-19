Caso Bruzzone-Sionis stalking e insulti social | chiuse le indagini della Procura

Le indagini della Procura sul caso Bruzzone-Sionis sono state chiuse. La vicenda riguarda accuse di stalking e insulti sui social media, con commenti diffamatori rivolti a una criminologa. La donna è stata definita dalla collega come “miserabile” e “in putrefazione”, mentre sono stati raccolti elementi che coinvolgono comportamenti molesti e diffamatori online.

Il caso. Dalla collega criminologa definita dalla “miserabile esistenza”, “da Tso”, “in putrefazione”. La rivale descritta con “la sua folle ossessione”, che “continua a sbavare sui nostri profili”, “cacciata a pedate nel sedere” dai tribunali e a cui “le goccine e le overdose di botox non bastano più”. Insomma, “una lestofante in meno”. Sono questi i commenti che Roberta Bruzzone avrebbe condiviso sui social insieme a tre stretti collaboratori, prendendo di mira Elisabetta Sionis. Sionis, psicologa forense, consulente in numerosi casi di omicidio e oggi giudice presso il tribunale dei minori di Cagliari, sarebbe stata bersaglio, secondo l’ipotesi della Procura del capoluogo sardo, di uno stalking di gruppo durato almeno tre anni. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Caso Bruzzone-Sionis, stalking e insulti social: chiuse le indagini della Procura Articoli correlati Fotomontaggi e insulti: Roberta Bruzzone indagata per stalking. Le chat crude contro la collega Elisabetta SionisUn caso giudiziario destinato a far discutere coinvolge Roberta Bruzzone, nota criminologa e volto televisivo italiano. “Roberta Bruzzone indagata per stalking ai danni di Elisabetta Sionis”. Scontro tra criminologiRoma, 19 marzo 2026 -La criminologa Roberta Bruzzone è indagata per stalking, si legge sulle pagine di Repubblica, la vittima è la collega, psicologa... Tutto quello che riguarda Caso Bruzzone Sionis stalking e insulti... Temi più discussi: Roberta Bruzzone accusata di stalking a una collega: la criminologa verso il rinvio a giudizio; Repubblica: la criminologa Roberta Bruzzone rischia il rinvio a giudizio per stalking; Stalking, troll e chat segrete Bruzzone sotto inchiesta; Laura Andreazza, mamma di 47 anni stroncata dal tumore scoperto 15 giorni fa: Il dolore allo stomaco, poi la tragedia. Roberta Bruzzone e tre collaboratori sotto indagine per stalking: chat e social nel mirino, coinvolta Elisabetta SionisPresunte chat e attacchi online al centro dell’inchiesta su Roberta Bruzzone e altri indagati ai danni di Elisabetta Sionis. notizie.it Roberta Bruzzone indagata per stalking ai danni di Elisabetta Sionis. Scontro tra criminologiIl contrasti sarebbero iniziati nel 2017 per motivi di lavoro. Indagati anche i collaboratori della psicologa ligure Monica Demma, Giovanni Langella e Marzia Mosca ... quotidiano.net La criminologa Roberta Bruzzone rischia il rinvio a giudizio a Cagliari per l'accusa di stalking. La presunta vittima è Elisabetta Sionis, psicologa forense consulente in diversi casi di omicidio e oggi giudice presso il tribunale dei minori di Cagliari. A scriverlo - facebook.com facebook Roberta #Bruzzone indagata per stalking. La criminologa avrebbe perseguitato per 3 anni la psicologa forense Elisabetta #Sionis. Inchiesta condotta dalla Procura di Cagliari dove Sionis è giudice e dove sono partiti gli approfondimenti investigativi. Bruzzone x.com