Casal Palocco e Ostia Lido blitz della Finanza | prodotti contraffatti e lavoratori in nero

Ostia e Casal Palocco sono stati teatro di un'operazione delle forze di polizia finanziaria. Le autorità hanno sequestrato prodotti contraffatti e identificato lavoratori impiegati in nero durante un intervento sul territorio. L’azione ha coinvolto i reparti della Guardia di Finanza di Roma, che hanno eseguito controlli mirati nelle zone interessate. Nessuna altra informazione è stata resa nota sui dettagli dell’operazione.

Ostia, 19 marzo 2026 – I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, nell’ambito di un piano straordinario di controlli attivato per rafforzare i dispositivi di sicurezza nella Capitale, in linea con le indicazioni del Prefetto di Roma, hanno scoperto nei Municipi X e XI diverse irregolarità tra cui la vendita di prodotti con marchi contraffatti, articoli non conformi alle norme di sicurezza e l’impiego di lavoratori completamente “in nero”. Casal Palocco e Ostia Lido, maxi-contraffazione. Nel corso delle attività ispettive, le Fiamme Gialle del 6° Nucleo Operativo Metropolitano di Roma hanno effettuato un controllo... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Prodotti contraffatti e lavoro nero: raffica di controlli nel periodo natalizio della Guardia di FinanzaAnche quest’anno, nel periodo natalizio, il comando provinciale della Guardia di Finanza di Forlì-Cesena ha disposto, su tutto il territorio della... Leggi anche: Blitz della finanza: scoperti 24 lavoratori irregolari e 8 in nero Aggiornamenti e notizie su Casal Palocco Temi più discussi: Strade scolastiche: da Ostia e Casal Palocco, la mappa delle vie che diventano off limits alle auto; Casal Palocco, nasce la strada scolastica di via Pirgotele: più sicurezza per gli alunni della Tullia Zevi; Municipio X, nuove strade scolastiche per mettere in sicurezza gli studenti: pronta alla chiusura al traffico; Pioggia battente: su via Ostiense di nuovo marciapiedi allagati. Casal Palocco e Ostia Lido, blitz della Finanza: prodotti contraffatti e lavoratori in neroOstia, 19 marzo 2026 – I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, nell’ambito di un piano straordinario di controlli attivato per rafforzare i dispositivi di sicurezza nell ... ilfaroonline.it Incidente Casal Palocco, nei video la verità: Di Pietro si è distratto. I funerali di Manuel in segretoC’è almeno una videocamera puntata di via di Macchia Saponara e rientrante nel circuito privato del consorzio che potrà senz’altro risultare utile agli inquirenti per ricostruire la dinamica ... ilmessaggero.it Ostia, Casalpalocco, Infernetto, Axa, Acilia, Dragona e dintorni - facebook.com facebook