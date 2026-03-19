Casa a soqquadro e svaligiata | I ladri hanno forzato le grate mentre i miei erano in pineta

Una casa è stata trovata a soqquadro e svaligiata a Marina di Pisa. I ladri hanno forzato le grate mentre i proprietari erano in pineta. Sul litorale, come ogni anno, si registrano furti a partire dalla primavera. È stato sottolineato che è necessario prestare maggiore attenzione e tenere gli occhi ben aperti.

Marina di Pisa, 19 marzo 2026 – “Sul litorale, come ogni anno, dalla primavera iniziano i furti. Serve maggiore attenzione, bisogna tenere gli occhi ben aperti”. Sono le parole riferite dalle forze dell’ordine ad Alessia Mercedi, figlia dei proprietari dell’abitazione svaligiata lo scorso pomeriggio: una situazione che ormai è diventata una sorta di ricorrenza sul litorale pisano, tra l’allarme e la preoccupazione dei cittadini. Nel tardo pomeriggio del 17 marzo intorno alle 18, a Marina di Pisa in via Gualduccio, alcuni ladri si sono introdotti nella casa dei genitori di Alessia, approfittando dell’assenza temporanea dei due e mettendo a soqquadro diverse stanze alla ricerca di oggetti di valore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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