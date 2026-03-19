Carriere una parola che non c’era

Una parola che prima non c’era ora divide il Paese e fa parlare molti, ma nella Costituzione di oggi non c’è traccia di “carriere”. La discussione su questo termine è diventata un tema di attualità, anche se ufficialmente non figura nei documenti fondamentali. La questione ha attirato l’attenzione di politici, giornalisti e cittadini, tutti interessati a capire cosa comporti questa assenza.

Una parola divide il Paese ed è sulla bocca di tutti, ma di quella parola nella Costituzione oggi non c’è traccia. O meglio, compare solo nell’articolo 98, ma a proposito di militari: la parola è «carriera». A volerla introdurre nella parte della Costituzione dedicata all’ordinamento giurisdizionale è la riforma Nordio, che prevede la separazione delle «carriere» dei magistrati e l’istituzione dell’Alta Corte disciplinare, ora oggetto del referendum di domenica e lunedì prossimi. L’inserimento delle «carriere» non è una questione semantica ma un cambiamento radicale che con il tempo potrebbe portare a una rivoluzione: i costituenti scelsero con cura il vocabolo «funzioni» relativamente all’attività dei magistrati. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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