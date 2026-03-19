Il costo della vita resta una delle principali preoccupazioni degli italiani, che da tempo riflettono sulla questione in tutte le regioni del paese. Nel frattempo, le notizie più seguite riguardano le tensioni internazionali e le dichiarazioni di un ex presidente degli Stati Uniti. La discussione pubblica si concentra spesso su questi aspetti, mentre il disagio legato ai prezzi continua a essere presente nelle conversazioni quotidiane.

Il carovita è il “ leitmotiv“, il tema costante, su cui si interrogano gli italiani ormai da anni, da Nord a Sud. La sicurezza? Preoccupa molto di più i lombardi rispetto ai milanesi, che invece sono molto attenti alle tematiche internazionali, dai conflitti in Medio Oriente alla politica di Trump. A mettere a fuoco gli interessi degli italiani è l’ Osservatorio Opinion Leader 4 Future, creato tre anni fa da Credem e Almed, l’Alta Scuola in media, comunicazione e spettacolo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Il sondaggio è stato svolto tra l’1 e il 2 marzo coinvolgendo un campione di cinquemila persone, rappresentative della popolazione italiana maggiorenne, chiamate a indicare quali siano stati i temi informativi che le hanno maggiormente interessate nei primi sei mesi del 2026. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Carovita, preoccupazione costante. Metropoli più attenta a guerre e Trump

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