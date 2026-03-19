Caro carburanti Rubano FI | Da governo intervento tempestivo e concreto a tutela di famiglie e imprese

Il deputato di Forza Italia ha chiesto al governo un intervento rapido e deciso per fronteggiare il rialzo dei prezzi dei carburanti, sottolineando l’importanza di misure efficaci a tutela di famiglie e imprese. Il decreto legge recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri mira a contrastare il caro carburanti e rappresenta un intervento diretto per sostenere chi è colpito dall’aumento dei costi energetici.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri volto a contrastare il caro carburanti è un intervento tempestivo e concreto a sostegno delle famiglie e del sistema produttivo italiano”. Lo dichiara Francesco Rubano, deputato e capogruppo di Forza Italia in commissione Ecomafie. “Il provvedimento, fortemente sostenuto dal Vicepremier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani, rappresenta una risposta efficace all’aumento dei prezzi energetici e, in linea con le priorità indicate da Forza Italia, introduce misure mirate a ridurre il costo della benzina e del gasolio, alleggerendo così il peso sui bilanci di cittadini e imprese. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Caro carburanti, Rubano (FI):”Da governo intervento tempestivo e concreto a tutela di famiglie e imprese” Articoli correlati Caro-carburanti, gasolio ai massimi dal 2022: il governo studia un bonus da 100 euro per le famiglie meno abbientiContinua la corsa dei carburanti in Italia, con in particolare il rialzo del gasolio, arrivato ai massimi dal 2022. Leggi anche: Rubano (FI): “Nuove assunzioni Polizia Penitenziaria sono segnale concreto per migliaia di giovani”