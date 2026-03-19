Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha espresso dure critiche sul nuovo decreto approvato dal governo per affrontare l’aumento dei prezzi dei carburanti. Durante un evento all’Università Statale di Milano, ha definito il provvedimento una “presa in giro” destinata a rassicurare gli elettori. Le sue parole sono state pronunciate in un contesto di confronto pubblico sul tema.

Il presidente del M5S Giuseppe Conte, a margine di un incontro sul referendum all’Università Statale di Milano, ha criticato il nuovo decreto varato dal governo in risposta all’aumento del prezzo dei carburanti. “Il governo ci ha messo una notte per aumentare le accise con la legge di bilancio e ci ha messo 20 giorni per ritornare indietro. Solo che ritorna indietro solo per altri 20 giorni, perché ha atteso 20 giorni dall’aumento del caro energia e caro carburante e adesso fa ‘ un decretino ‘ che non si è mai visto. “Di solito, i decretini durano un po’ di più, ma questo vale 20 giorni. Il tempo di poter rassicurare chi va a votare in questo momento per questo referendum. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Carburanti, Conte: "Decretino è una presa in giro per rassicurare chi va a votare"

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