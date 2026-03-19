Cara Paola ha rovinato una famiglia | la moglie tradita condannata per stalking

Una donna di 36 anni, residente a Venezia e originaria della Moldavia, è stata condannata a nove mesi di reclusione e a pagare una multa di tremila euro. La sentenza arriva dopo che la donna è stata riconosciuta colpevole di stalking nei confronti della sua ex moglie, accusata di aver danneggiato la famiglia dell’altra. La condanna è stata emessa da un giudice di Brescia.

Questa storia viene da Brescia e i protagonisti sono tre. La moglie, 36enne cittadina moldava di casa a Venezia, è stata condannata a 9 mesi e 3 mila euro di multa, da corrispondere alla parte civile, rappresentata dall’avvocata Marina Manfredi. La vicenda comincia quando, nel 2023, la protagonista, mamma di quattro figli e agente immobiliare nel Veneziano, scopre che il marito la tradisce. E così tra dicembre 2023 e aprile 2024 comincia a mettere in atto una serie di condotte offensive nei confronti della amante, che abita nella bassa bresciana. Lo stalking. Lei a un certo punto è talmente terrorizzata che non esce più di casa e si chiude a chiave in ufficio. 🔗 Leggi su Open.online

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