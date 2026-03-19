capotreno ucciso processo al via il 13 maggio

Il processo a Marin Jelenic, 36 anni, per l’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, 34 anni, avrà inizio il 13 maggio in Corte d’Assise. L’episodio risale al 5 gennaio 2026, quando Ambrosio è stato accoltellato alla schiena nel parcheggio del piazzale Ovest della stazione. L’accusa sostiene che Jelenic sia responsabile dell’uccisione.

Inizierà il 13 maggio in Corte d’Assise il processo a Marin Jelenic, 36 anni, accusato di avere ucciso il capotreno Alessandro Ambrosio, 34 anni, di Anzola dell’Emilia, il 5 gennaio 2026, accoltellandolo alla schiena nel parcheggio del piazzale Ovest della stazione. Si procede per omicidio aggravato dai motivi abietti e dall’aver commesso il fatto in un’area ferroviaria. Nei confronti di Jelenic è stato disposto il giudizio immediato. "Siamo contenti nel sapere che hanno fissato una data di inizio – le parole di Luigi Ambrosio, papà della vittima –. Ma ancora non sappiamo perché nostro figlio è stato ucciso. Speriamo che l’assassino parli durante il processo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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