Capolavoro Salah | Liverpool-Galatasaray 4-0 gol e highlights

Nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, il Liverpool ha battuto il Galatasaray con un punteggio di 4-0. Durante la partita sono stati segnati gol da Szoboszalai, Ekitike, Gravenberch e Salah. Gli highlights della sfida mostrano le occasioni più importanti e le azioni decisive dei Reds. La partita si è conclusa con la squadra di casa in vantaggio senza subire reti.

Gli highlights di Liverpool-Galatasaray 4-0, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Gol di Szoboszalai, Ekitike, Gravenberch e Salah. I Reds ribaltano l’1-0 di Istanbul e vanno ai quarti, dove affronteranno il Psg. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Capolavoro Salah: Liverpool-Galatasaray 4-0, gol e highlights Articoli correlati Champions League, Galatasaray-Juventus 5-2. Istanbul amara: gol e highlightsBianconeri brillanti nel primo tempo e avanti all’intervallo, poi episodi e inferiorità numerica indirizzano il match d’andata dei playoff di... Highlights Gol Juve Galatasaray: le immagini del match – VIDEOPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Tutto quello che riguarda Capolavoro Salah Argomenti discussi: Capolavoro Salah: Liverpool-Galatasaray 4-0, gol e highlights. Liverpool-Galatasaray 4-0: video, gol e highlights. Reds avanti: ai quarti c'è il PsgLeggi su Sky Sport l'articolo Liverpool-Galatasaray 4-0: video, gol e highlights. Reds avanti: ai quarti c'è il Psg ... sport.sky.it Il Liverpool travolge il Galatasaray 4-0 e vola ai quartiLIVERPOOL (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il Liverpool ribalta lo 0-1 di Istanbul e domina ad Anfield contro il Galatasaray, battuto per 4-0 nella ... iltempo.it