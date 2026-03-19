Capitale della Cultura 2028 | la sconfitta dell’Etruria

Il Ministero della Cultura ha annunciato che Ancona sarà la Capitale Italiana della Cultura 2028, battendo altre città in gara. La decisione è stata comunicata oggi e coinvolge l’intera regione, con una cerimonia ufficiale che si è svolta nel capoluogo marchigiano. La proclamazione segna l’inizio di un ambizioso percorso di valorizzazione culturale e promozione turistica per Ancona.

Tarquinia, 19 marzo 2026 – Il Ministero della Cultura ha proclamato Ancona come Capitale Italiana della Cultura per il 2028 ( leggi qui ), una scelta che segna un importante traguardo per la città marchigiana, ma al contempo evidenzia la delusione dei comuni dell’Etruria, capitanati da Tarquinia, che hanno presentato la loro candidatura in un consorzio pieno di potenzialità. In un contesto culturale così ricco, è fondamentale analizzare le ragioni di questa sconfitta e il significato di tale decisione. La candidatura di Ancona si è distinta per la sua proposta articolata, un piano che ha saputo valorizzare non solo il patrimonio culturale della città, ma anche il suo dinamismo sociale ed economico. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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