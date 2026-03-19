Caos in un ristorante il robot ballerino perde il controllo e fa volare in aria ciotole e bacchette | il personale costretto a intervenire – Video

In un ristorante in California, l’HaiDiLao Hotpot, un robot ballerino durante una performance ha perso il controllo, causando il volo di bacchette e ciotole. Il personale è intervenuto per gestire la situazione e mettere fine all’incidente. Il video dell’evento mostra i momenti di confusione generati dall’imprevisto. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’accaduto.

Momenti di caos in un ristorante in California, l’HaiDiLao Hotpot. Un robot ballerino è “impazzito” e durante una performance ha colpito accidentalmente un tavolo facendo volare in aria bacchette e ciotole. Nella clip diventata virale si vede l’umanoide, vestito con un grembiule a tema Zootropolis, accogliere con entusiasmo i clienti. Poi, improvvisamente, il robot si avvicina troppo ai tavoli: immediato l’intervento del personale che ha subito fermato il robot. Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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