Canzonissima il reboot in chiave moderna che però non è una gara | GALLERY

Questa mattina è stata presentata in conferenza stampa la nuova versione di Canzonissima, il programma che torna in televisione dopo 40 anni. Il format, rivisitato in chiave moderna, non si presenta come una gara, ma come un evento diverso rispetto al passato. La trasmissione sarà trasmessa nel prossimo periodo e si concentra su un nuovo modo di proporre musica e intrattenimento.

Si è tenuta oggi all’Auditorium del Foro Italico la conferenza stampa diCanzonissimail programma che andava in onda 40 anni fa e che ora la Rai ripropone al sabato sera, a partire dal 21 marzo. Ma più volteMilly Carluccici ha tenuto a sottolineare che questa non sarà una gara tra cantanti ma tra canzoni. Non ci sarà una vera e propria sfida con dei giudici, ma più dei commentatori. Quello che potrebbe essere un po’ il punto debole della serata, come abbiamo fatto notare in conferenza stampa.“Non abbiamo ancora iniziato, è presto per giudicare”, ci risponde piccataFrancesca Fialdini.La giuria, oltre da lei, sarà composta daCaterina Balivo, Simona Izzo, Claudio Cecchetto, Pierluigi Pardo, Riccardo Rossi e Giacomo Maiolini. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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