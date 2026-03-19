In Campania si registra un aumento dei casi di Epatite A, generando preoccupazione tra le autorità sanitarie. I dati ufficiali indicano un incremento nel numero di persone colpite dalla malattia, che si manifesta con sintomi come febbre, affaticamento e dolore addominale. La situazione ha portato a un aumento delle segnalazioni e delle misure di controllo nella regione.

Adesso è davvero allarme Epatite A in Campania. Aumentano i casi in regione, stando ai dati dei ricoveri in ospedale, in particolare al Cotugno di Napoli, dove, come spiega il dirigente Novella Carannante intervistata dal Tgr regionale, nelle ultime 2448 ore sono arrivate più di 10 persone al pronto soccorso, e in totale ci sono 43 ricoverati. Un paziente, inoltre, un uomo di 46 anni, verrà trasferito all'ospedale Cardarelli perché necessita di trapianto. Più casi rispetto quelli dello stesso periodo dello scorso anno anche al Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli e all' Ospedale del Mare di Napoli. Sarà l'Istituto Zooprofilattico di Portici a esprimersi sulle cause di quella che sembra essere una epidemia, ma tra l'origine probabile il consumo di frutti di mare come cozze e vengole e pesce crudo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Campania, "epidemia di Epatite A": cause e sintomi, cosa sta succedendo

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