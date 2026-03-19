Campania 133 casi di epatite A | necessità di rafforzare i controlli

In Campania sono stati segnalati 133 casi di epatite A dall'inizio dell’anno. La cifra ha portato le autorità a intensificare i controlli e le misure di prevenzione. Nessuna altra informazione sui soggetti coinvolti o sulle aree interessate è stata comunicata. Le autorità sanitarie lavorano per contenere la diffusione della malattia.

Sono 133 i casi di epatite A registrati in Campania da inizio anno. È una somma particolarmente elevata che ha fatto scattare le operazioni di azione preventiva. Per evitare il contagio, bisogna soprattutto mangiare cibi sempre ben cotti, soprattutto i molluschi L’epatite Aè un’infezione acuta del fegato causata dal virus HAVe da inizio anno si sono giàregistrati 133 casi in Campania. Per precauzione, La Regione ha disposto un maggiore rafforzamento delle attività di controllo per quanto riguarda la filiera dei molluschi bivalvi, oltre che a disporre un ulteriore incremento delle azioni di prevenzione. L’intervento messo in atto coinvolge... 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Campania, 133 casi di epatite A: necessità di rafforzare i controlli Articoli correlati Epatite A, 133 casi in Campania: la regione rafforza i controlliIn Campania sono stati registrati 133 casi di Epatite A dall’inizio dell’anno, con un recente incremento nelle ultime settimane. Boom di epatite A in Campania: 133 casi dall’inizio dell’anno, la Regione rafforza i controlliIncremento preoccupante dei contagi di Epatite A nel 2026: la Regione mobilita ASL, Istituto Zooprofilattico e rete tecnico-scientifica. Aggiornamenti e notizie su Campania 133 casi di epatite A... Temi più discussi: Epatite A a Napoli, riscontrato un forte aumento di casi: sono 133. Ci sono 43 pazienti ricoverati all'ospedale Cotugno; SuperEnalotto in Campania, sfiorato il 6: vinti 22mila euro a Capaccio Paestum; Boom di casi di epatite A in Campania: come avviene il contagio e cosa fare per prevenirla; Libretto di risparmio con 1.000 lire ritrovato dopo 63 anni: oggi vale 50mila euro. Boom di casi di epatite A, la Campania rafforza le attività di controlloBoom di casi epatite A in Campania. La Regione ha disposto un ulteriore rafforzamento delle attività di controllo lungo l'intera filiera dei molluschi bivalvi e delle azioni di prevenzione, alla luce ... ansa.it Epatite A, boom di casi in Campania: 133 da inizio anno. Rafforzati controlli su molluschi e prevenzioneRegione in allerta su sicurezza alimentare e sorveglianza. Infettivologi: possibile focolaio legato a cibi contaminati ... doctor33.it 133 casi di epatite A in Campania in pochi giorni. Il sospetto principale: cozze, vongole e ostriche consumate crude. 43 persone ricoverate. Un paziente in attesa di trapianto. Eppure i molluschi crudi restano tra i cibi più amati sulle tavole italiane. - facebook.com facebook Boom di casi di epatite A in Campania: 133 casi e ricoveri in crescita x.com