Cambio al vertice amministrativo del Cus | selezione del nuovo segretario generale

Il Cus Pisa annuncia che il suo storico segretario generale, Rosario La Spina, lascerà il ruolo a causa dell’età pensionabile. La decisione è stata comunicata oggi e segna la fine di un lungo periodo di servizio. La sostituzione sarà annunciata nelle prossime settimane, mentre il percorso di transizione è già in fase di definizione.

Pisa, 19 marzo 2026 – Lo storico segretario generale del Cus Pisa, Rosario La Spina, si prepara a concludere il proprio incarico per il raggiungimento dell’età pensionabile. Dopo anni alla guida della struttura amministrativa del Centro Universitario Sportivo Pisano, l’associazione avvia ora la procedura per individuare la figura che ne raccoglierà l’eredità. Il ruolo prevede la responsabilità degli uffici e del personale, il coordinamento delle attività organizzative e gestionali e il supporto agli organi direttivi dell’associazione. La posizione richiede un costante rapporto con l’Università di Pisa, con FederCUSI, con le federazioni... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cambio al vertice amministrativo del Cus: selezione del nuovo segretario generale Articoli correlati Camera di commercio, cambio al vertice operativo: si è insediato il nuovo segretario generaleHa preso ufficialmente servizio in Camera di commercio della Romagna, il nuovo segretario generale Fabrizio Schiavoni, designato dalla Giunta... Cambio al vertice nel motorsport: Dario Marrafuschi alla guida della divisione Pirelli, Mario Isola nuovo direttore generale di ACI SportImportante passaggio di consegne nel mondo del motorsport italiano e internazionale. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Cambio al vertice amministrativo del... Temi più discussi: Cambio al vertice di Cia Piacenza: Maria Rattotti nuovo direttore; Addio al Presidente: il ricorso straordinario cambia per sempre; Cambio al vertice di Bayer in Italia, Arianna Gregis è il nuovo ceo; Messina, il neo direttore del Policlinico indagato per concorso esterno: Favori al boss. Cambio al vertice amministrativo del Cus: selezione del nuovo segretario generaleDopo anni di guida di Rosario La Spina, in pensione, l'associazione cerca un profilo manageriale per la gestione di uffici, impianti e relazioni istituzionali ... lanazione.it Cambio al vertice del Comune di Reggio, il segretario generale va a AstiREGGIO EMILIA – Dall’11 Marzo il Segretario generale del Comune di Reggio Emilia Donato Salvatore Marengo lascerà l’incarico per prendere servizio in un altro ente. L’amministrazione comunale di Reggi ... reggionline.com Winkelmann conferma il cambio di rotta: i clienti non vogliono rinunciare al motore termico. Intanto il 2025 si chiude con il miglior fatturato di sempre a 3,20 miliardi di euro - facebook.com facebook Lecce, assegnavano alloggi popolari nel quartiere Stadio in cambio di voti: il processo non si ferma x.com