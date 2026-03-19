Hakan Calhanoglu, centrocampista turco dell’Inter, si è infortunato e resterà fuori per due mesi. Quest’anno ha saltato 14 partite a causa di problemi muscolari. Il giocatore è spesso al centro di voci di mercato e nelle ultime settimane è stato collegato anche alla Fiorentina. La sua assenza influenzerà le scelte della squadra nelle prossime partite.

Calhanoglu è un altro dei big dell’Inter sempre al centro di rumors di mercato. In Turchia è ricominciata la telenovela che ha contraddistinto quasi tutta l’estate scorsa, con le ultime notizie che danno il Galatasaray intenzionato a riprovarci per portare il classe ’94 a Istanbul. Vedremo gli eventuali sviluppi delle prossime settimane, con l’Inter che non chiude a priori a un possibile rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2027. In caso di mancato accordo, ecco che Calhanoglu potrebbe davvero dire addio in estate. Il presente, intanto, lo vede ancora al centro del progetto Chivu. La sua assenza si è fatta sentire soprattutto nelle ultime settimane, anche perché si è affiancata a quella del capitano Lautaro Martinez. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Calhanoglu tra Fiorentina-Inter e mercato: 2 mesi fuori per infortunio

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