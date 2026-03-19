Calciomercato Torino l’ultima idea per la porta è Livakovic | il prezzo per il titolare della Croazia è abbordabile! Deciso il futuro di Paleari

Il Torino sta valutando diverse opzioni per il portiere e tra i nomi in lista compare anche Livakovic, attuale titolare della Croazia con la Dinamo Zagabria. Il club sta cercando un sostituto e ha preso in considerazione il prezzo del portiere croato, che risulta accessibile. Intanto, il futuro di Paleari è stato già deciso e il club si concentra sulla scelta del nuovo numero uno per la prossima stagione.

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