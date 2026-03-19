Sul calciomercato della Roma si apre una sfida tra i giallorossi e il Benfica per il trasferimento di Marcel Regula, giovane talento polacco considerato uno dei prospetti più promettenti nel calcio. La trattativa riguarda il possibile arrivo del difensore nel club capitolino, mentre il club portoghese si sta muovendo per assicurarsi il suo acquisto. Nessuna delle due società ha ancora annunciato ufficialmente l’accordo.

Si accende una vera sfida di mercato tra la Roma e il Benfica per Marcel Regula, uno dei prospetti più interessanti del calcio polacco. Il classe 2006, giocatore del Zaglebie Lubin, sta attirando sempre più attenzioni in Europa. A confermarlo è stato il presidente del club, Pawe? Je?, intervenuto ai microfoni di TVP Sport: “Regula ha tutto per avere successo. Noi crediamo in lui, ma è normale che club importanti lo stiano seguendo. Roma e Benfica lo monitorano e, in caso di offerte concrete, valuteremo”. Mourinho entra in scena: sfida diretta alla Roma. A rendere il duello ancora più acceso è la presenza di José Mourinho, che segue con attenzione il giovane polacco e potrebbe spingere il Benfica ad affondare il colpo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Calciomercato Roma, sfida di mercato: Mourinho contro i giallorossi

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