Calciomercato Milan André tra i candidati per rinforzare la mediana Anche se …

Il Milan segue con interesse André, centrocampista brasiliano del Corinthians nato nel 2006, considerandolo uno dei possibili rinforzi per la mediana durante il calciomercato estivo. Il giocatore rappresenta una delle opzioni sul tavolo della società rossonera, che continua a valutare diverse possibilità per rafforzare la rosa. La trattativa non è ancora definita e resta aperta.

Ma la mediana del Milan potrebbe cambiare ulteriormente. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, saranno confermati in rosa Ardon Jashari e Samuele Ricci. Ma, se dovessero partire Youssouf Fofana e Ruben Loftus-Cheek (il cui contratto scadrà il 30 giugno 2027 e, al momento, di rinnovo non si parla.), allora i rossoneri aggiungerebbero un altro paio di pedine al proprio centrocampo. LEGGI ANCHE: Calciomercato, il Milan vuole il giocatore rivelazione della Premier League. Ma ad una condizione >>> E, a tal proposito, tra i candidati rimane in corsa il giovane brasiliano André del Corinthians, classe 2006: un'operazione che sembrava in dirittura d'arrivo un paio di settimane fa per 15 milioni di euro più 2 di bonus. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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