Durante il calciomercato, l'allenatore della Juventus ha formulato una richiesta specifica per il nuovo portiere, indicando le caratteristiche che il profilo ideale dovrebbe avere. La dirigenza sta valutando diversi nomi, cercando di soddisfare le esigenze del tecnico e individuare un estremo difensore di alto livello. Le trattative sono in corso e le scelte sono ancora in fase di definizione.

Calciomercato Juve, le ultime strategie della dirigenza per accontentare il mister e trovare un estremo difensore di altissimo livello. La Juventus sta pianificando le mosse per la prossima annata sportiva. Spalletti ha espresso una richiesta chiara: vorrebbe un portiere top, già pronto e di sicura affidabilità, da affiancare a Michele Di Gregorio se Mattia Perin dovesse salutare i bianconeri. L’allenatore cerca certezze immediate, distaccandosi dall’idea di un prospetto giovanile su cui punterebbe più volentieri la dirigenza. La sintonia tra le parti sarà fondamentale per trovare la quadra perfetta e garantire alla Vecchia Signora una retroguardia solida, capace di affrontare ogni competizione con la massima tranquillità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, Spalletti ha una richiesta precisa per il nuovo portiere: vorrebbe un profilo con queste caratteristiche. I nomi

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