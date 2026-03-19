Calciomercato Inter LIVE | Il piano per l’ingaggio di Vicario Calhanoglu saluta in estate? Ecco il suo sostituto

In questa sessione di calciomercato, l’Inter si concentra sull’ingaggio di Vicario e valuta possibili mosse per il reparto portieri. Si discutono anche le eventuali partenze di Calhanoglu e le alternative in vista della prossima stagione. La redazione di Inter News 24 fornisce aggiornamenti continui su trattative, incontri e sviluppi relativi alla rosa nerazzurra.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – GIOVEDI’ 19 MARZO. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: Il piano per l’ingaggio di Vicario. Calhanoglu saluta in estate? Ecco il suo sostituto Articoli correlati Ultimissime Inter LIVE: Calhanoglu saluta i nerazzurri in estate? Intanto parla ZanettiFuturo Calhanoglu, le possibili strategie di mercato della società nerazzurra: il turco ai saluti? Calhanoglu, nel prossimo calciomercato l’addio non... Leggi anche: Calciomercato Inter, Ausilio non ha dubbi: pronto l’assalto a Vicario in estate. Ecco perchè è il preferito per il post Sommer Una raccolta di contenuti su Calciomercato Inter Temi più discussi: Inter, rivoluzione tra i pali: un nuovo portiere in pole position; Calciomercato Inter: due priorità a centrocampo; Bastoni-Inter, l'addio è possibile: ecco perché può finire al Barcellona o in Premier; Milan-Inter, Cesari: Doveri non vede il tocco col braccio di Ricci da rigore, facilissimo da vedere al Var che non interviene per sudditanza psicologica nei suoi confronti. Calciomercato, proposta Inter: 50 milioni per la coppiaMarotta e Ausilio provano un doppio colpo in ottica calciomercato Inter: Stankovic e Ordonez dal Club Brugge per 50 milioni ... interlive.it L’Inter rischia di dirgli addio subito: affare da 50 milioni coi bonusInter Calciomercato: scopri tutte le notizie esclusive in tempo reale e resta aggiornato su trasferimenti, partite e giocatori dell'Inter ... calciomercato.it #Calciomercato @acmilan, @MarioGila00 in pole position per rinforzare la difesa. Derby con l’Inter - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #Gila #transfers x.com CALCIOMERCATO INTER L’#Inter fa sul serio per Marco #Palestra. Il talento classe 2005 è uno dei grandi obiettivi nerazzurri per il futuro della fascia. La valutazione è alta (40-50 milioni) e trattare con l’#Atalanta non è facile. Il piano dell’Inter sarebbe q - facebook.com facebook