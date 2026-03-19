Il direttore sportivo dell'Inter si trova a Londra in queste ore, dove sta incontrando rappresentanti di un portiere considerato il futuro tra i pali. La visita si inserisce nelle trattative di calciomercato del club nerazzurro, con l’obiettivo di definire i dettagli di un possibile trasferimento. La strategia dell’Inter punta a rinforzare la rosa per la prossima stagione.

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© Calcionews24.com - Calciomercato Inter, Ausilio vola a Londra! La mossa del direttore sportivo per il portiere del futuro

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