Calcio storico triangolare ricorda Alessandro Dei | fu capitano degli Azzurri

A Firenze si è giocato un triangolare di Calcio storico in ricordo di Alessandro Dei, che fu capitano degli Azzurri. La manifestazione ha coinvolto diverse squadre e si è svolta nel centro della città, attirando numerosi spettatori. L’evento ha celebrato la figura di Dei attraverso partite intense e appassionate, mantenendo vivo il ricordo del giocatore scomparso.

Firenze, 19 marzo 2026 - Un triangolare di Calcio storico dedicato alla memoria di Alessandro Dei - storico capitano degli Azzurri di cui poi è stato presidente -; un laboratorio creativo per famiglie con la costruzione simbolica del Carro; e un Grande Pinocchio in piazza Santa Croce realizzato da Tommaso Brogini e dai ragazzi delle scuole. Torna così, dal 21 al 29 marzo, la Settimana del Fiorentino ideata dal Comune di Firenze in collaborazione con la Città metropolitana di Firenze, biblioteche comunali, musei civici fiorentini, Muse, associazioni di categoria e culturali. Si inizia come ogni anno con 'Il Quiz del Fiorentino' dedicato alla... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Calcio storico, triangolare ricorda Alessandro Dei: fu capitano degli Azzurri Articoli correlati Calcio Storico: triangolare in memoria di Alessandro Dei, capitano degli AzzurriFIRENZE – Un triangolare di Calcio storico il 28 marzo 2026 tra veterani, vigili del fuoco e amici di Alessandro, dedicato alla memoria di Alessandro... Udinese-Fiorentina otto anni dopo Astori. Il calcio ricorda l'ex capitano viola con screening gratuitiStasera, prima di Udinese-Fiorentina, il calcio si fermerà per ricordare Davide Astori. Tutti gli aggiornamenti su Calcio storico triangolare ricorda... Discussioni sull' argomento Firenze. Da un Grande Pinocchio in Santa Croce al triangolare del Calcio Storico: dal 21 al 29 marzo la nuova edizione della Settimana del Fiorentino; Calcio Storico: triangolare in memoria di Alessandro Dei, capitano degli Azzurri; Triangolare per la Settimana del Fiorentino; Dal 21 al 29 marzo torna La Settimana del Fiorentino. Calcio Storico: triangolare in memoria di Alessandro Dei, capitano degli AzzurriUn triangolare di Calcio storico il 28 marzo 2026 tra veterani, vigili del fuoco e amici di Alessandro, dedicato alla memoria di Alessandro Dei, capitano degli Azzurri di cui poi è stato presidente, s ... firenzepost.it Photo Tour nella Chiesa di Sant’Alessandro dei Carbonai #Portadiservizio #notizie #chiesa - facebook.com facebook