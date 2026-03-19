Calcio sospiro Italia | ok Tonali verso playoff

Sandro Tonali, centrocampista dell’Italia, ha subito un infortunio durante la partita tra Barcellona e Newcastle, terminata 7-2. Gli esami hanno rivelato soltanto un edema, alleviando le preoccupazioni sui tempi di recupero. La nazionale italiana spera di poter contare su di lui nelle prossime sfide di qualificazione ai playoff. La situazione sembra meno grave di quanto si temesse inizialmente.

Roma, 19 mar. (askanews) – Sospiro di sollievo per Sandro Tonali e per l’Italia: gli esami hanno evidenziato soltanto un edema per il centrocampista uscito durante Barcellona-Newcastle, partita terminata 7-2. Il giocatore va quindi verso la convocazione per la semifinale dei playoff Mondiali contro l’Irlanda del Nord, in programma il 26 marzo alle 20:45. La risonanza magnetica ha escluso lesioni più gravi, confermando un quadro clinico meno preoccupante del previsto. Restano da valutare i tempi di recupero e la gestione da parte del club inglese, che potrebbe decidere se impiegarlo già nel derby contro il Sunderland o preservarlo in vista degli impegni con la Nazionale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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