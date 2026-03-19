Calcio Napoli l’infermeria si svuota | 3 rientri dopo la sosta

Il Calcio Napoli si prepara a riavere in squadra Lobotka, Di Lorenzo e Neres dopo la sosta. L'infermeria si sta svuotando e il tecnico Antonio Conte conta di averli a disposizione per la partita contro il Parma. Solo questi tre giocatori potrebbero tornare in campo, mentre non sono stati segnalati altri recuperi o assenze.

Il tecnico del Calcio Napoli, Antonio Conte, potrebbe ritrovare Lobotka, Di Lorenzo e Neres per Parma-Napoli. Rrahmani l'unico a restare out per un mese e mezzo ancora Buone notizie sul fronte infortuni per il Calcio Napoli. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, l'infermeria azzurra è destinata a svuotarsi progressivamente in vista del finale di stagione. Antonio Conte, che già potrebbe ritrovare Stanislav Lobotka tra i convocati per la sfida contro il Cagliari, si prepara a recuperare altri tre elementi preziosi nel corso delle prossime settimane. I giocatori attesi al rientro nel gruppo sono Antonio Vergara, Giovanni Di Lorenzo e David Neres. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Calcio Napoli, l’infermeria si svuota: 3 rientri dopo la sosta Articoli correlati Leggi anche: Napoli, l’infermeria si svuota: due big tornano col Genoa. Anguissa punta la Roma Leggi anche: Napoli, l’infermeria si svuota: Anguissa e Lukaku verso il rientro REACTION DAL MARADONA…SIAMO ANCORA VIVI! Napoli—Fiorentina 2-1 Tutti gli aggiornamenti su Calcio Napoli Temi più discussi: Quando l’infermeria vale miliardi, la classifica degli infortuni in Serie A: sorpresa Napoli!; Infortuni Napoli 2026: 29 Stop, Lista Aggiornata; Napoli, ennesimo infortunio: lesione per Vergara, ecco quando potrebbe tornare; Il Napoli perde Vergara. Napoli, l'infermeria si svuota: Lobotka verso il rientro a CagliariContinua a svuotarsi l'infermeria del Napoli con Antonio Conte che si prepara a ritrovare un altro titolare dopo Anguissa e Dr Bruyne. fantacalcio.it Infortuni Napoli: pronti i rientri di Vergara, Di Lorenzo e anche... Neres! La partitaUltimissime Calcio Napoli, continuano ad arrivare buone notizie dall’infermeria di Castel Volturno. Dopo i rientri di Kevin De Bruyne e Frank Anguissa, il post-sosta darà ad Antonio Conte nuovi giocat ... msn.com La svolta del calcio: Napoli-Milan 1988 RADIO PILLOLE SPRINT Rubrica PARTITA IN 2' Conduce SIMO CHIARION Con MISTER MAZZA Link puntata: youtube.com/shorts/xzjpciTd1Nc #napolimilan #calciosvolta #calciostory #arrigosacchi #stadi - facebook.com facebook