Calcio a 5 | l’Italia femminile travolge l’Ungheria nella prima amichevole contro le magiare

La nazionale italiana femminile di calcio a 5 ha affrontato l’Ungheria in una partita amichevole a Budapest. La sfida si è conclusa con un risultato di 0-9 a favore delle italiane, che hanno ottenuto una vittoria netta contro la rappresentativa di casa. La partita si è giocata alla Vasas Sport Club di Budapest.

La nazionale italiana femminile di calcio a 5 non sbaglia. Il primo test amichevole in Ungheria, contro la rappresentativa padrona di casa, finisce con un larghissimo 0-9 in favore delle azzurre; che si sono imposte nettamente alla Vasas Sport Club di Budapest. LA CRONACA. La gara ha una squadra padrona sin dall’inizio. Meno di novanta secondi e Renatinha trova subito il modo di gonfiare la rete avversaria per l’1-0. Le magiare provano a reagire, ma non trovano il modo di fare male, mentre la clessidra scorre. A meno di dieci minuti dalla fine la “valanga italiana” aumenta la sua intensità e il suo fatturato: ancora Renathina, Coppari e poi Ghilardi (perfetto il suo inserimento) trovano il modo di andare a referto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio a 5: l’Italia femminile travolge l’Ungheria nella prima amichevole contro le magiare Articoli correlati Leggi anche: Calcio a 5, le convocate dell’Italia per la doppia amichevole contro l’Ungheria: 17 giocatrici scelte da Francesca Salvatore Leggi anche: Pallamano, i convocati dell’Italia per l’amichevole contro l’Ungheria: 18 gli azzurri scelti da Bob Hanning Approfondimenti e contenuti su Calcio a 5 l'Italia femminile travolge... Temi più discussi: UEFA Futsal Champions League 2026: sorteggiato a Pesaro il tabellone delle Finals che si giocheranno dall’8 al 10 maggio alla Vitrifrigo Arena; Serie A2, Coppa Italia: l’Orange Futsal raggiunge Russi, Formia e Messina in Final Four; Calcio a 5 - Russi vs Imolese 1919 Futsal, la cronaca; Il palasport di Jesi di nuovo cornice delle finali di Coppa Italia di calcio a 5. Calcio a 5: l’Italia femminile travolge l’Ungheria nella prima amichevole contro le magiareLa nazionale italiana femminile di calcio a 5 non sbaglia. Il primo test amichevole in Ungheria, contro la rappresentativa padrona di casa, finisce con un ... oasport.it Goleador Cup, sfida tra 10mila ragazzi da tutta Italia: gran finale allo stadio Sinigaglia di ComoIl torneo di calcio a 5 organizzato sotto l’egida del marchio della Perfetti Van Melle di Lainate, dedicato ai ragazzi tra gli 8 e i 12 anni e alle ragazze di 14 anni ... ilgiorno.it Le componenti della nazionale femminile di calcio dell’Iran sono rientrate in patria mercoledì 17 marzo. Le immagini mostrano le giocatrici accolte da una folla a Tabriz, tra musica e ghirlande di fiori. Secondo il Ministero dello Sport e della Gioventù, la squadr - facebook.com facebook Il calcio italiano riparte dal pallone #Gravina a caccia di talenti. #Perrotta: «Ci metto la mia passione» @DanieleLoMonaco #SerieA #ASRoma x.com