Calcio a 5 | l’Italia femminile travolge l’Ungheria nella prima amichevole contro le magiare

Da oasport.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La nazionale italiana femminile di calcio a 5 ha affrontato l’Ungheria in una partita amichevole a Budapest. La sfida si è conclusa con un risultato di 0-9 a favore delle italiane, che hanno ottenuto una vittoria netta contro la rappresentativa di casa. La partita si è giocata alla Vasas Sport Club di Budapest.

La nazionale italiana femminile di calcio a 5 non sbaglia. Il primo test amichevole in Ungheria, contro la rappresentativa padrona di casa, finisce con un larghissimo 0-9 in favore delle azzurre; che si sono imposte nettamente alla Vasas Sport Club di Budapest. LA CRONACA. La gara ha una squadra padrona sin dall’inizio. Meno di novanta secondi e Renatinha trova subito il modo di gonfiare la rete avversaria per l’1-0. Le magiare provano a reagire, ma non trovano il modo di fare male, mentre la clessidra scorre. A meno di dieci minuti dalla fine la “valanga italiana” aumenta la sua intensità e il suo fatturato: ancora Renathina, Coppari e poi Ghilardi (perfetto il suo inserimento) trovano il modo di andare a referto. 🔗 Leggi su Oasport.it

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