Caicedo torna in campo? La Kings League valuta l’ingaggio dell’ex calciatore della Lazio! Ecco dove potrebbe giocare

La Kings League sta valutando l’ingaggio di Felipe Caicedo, ex attaccante della Lazio, che potrebbe tornare in campo. La società dei Caesar sta considerando di inserirlo nella propria rosa e si fanno strada ipotesi su dove potrebbe giocare. Il nome dell’attaccante ecuadoregno ha riacceso l’interesse tra i tifosi e gli appassionati di calcio italiano.

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