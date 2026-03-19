In vista della prossima partita, Fabio Pisacane ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Napoli. Ha evidenziato l’importanza di un atteggiamento determinato e ha parlato di possibili scelte di formazione, sottolineando che contro gli avversari serviranno furore e sacrificio. La squadra si prepara con intensità alla gara, in un clima di grande attesa.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Vigilia intensa in casa Cagliari, con Fabio Pisacane che presenta la sfida contro il Napoli in conferenza stampa, tra analisi, dubbi di formazione e richiami all’atteggiamento. Il tecnico rossoblù ha subito evidenziato lo spirito del gruppo: «I ragazzi non vedono l’ora di tornare in campo e mi hanno chiesto di andare in ritiro con un giorno di anticipo. Hanno capito che solo stando insieme possiamo fare meglio». Un segnale chiaro di compattezza in vista di una gara complicata. Sul piano tattico, Pisacane non cerca alibi: «C’è un problema di approccio? Alcuni dati sono opinabili. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Cagliari, Pisacane avverte: «Contro il Napoli serviranno furore e sacrificio»

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